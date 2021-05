Adekanye e il saluto all'ADO Den Haag: "Ho un mix di orgoglio e delusione" - FOTO

Si è conclusa l'esperienza di Bobby Adekanye tra le fila dell'ADO Den Haag. L'attaccante, legato alla Lazio da un contratto che scadrà a giugno 2022, ha salutato la squadra olandese con un lungo post condiviso su Instagram: "Oggi saluto la famiglia dell'ADO Den Haag, e lo faccio con una sensazione agrodolce. Sono deluso come voi per non aver raggiunto l'obiettivo, ma anche orgoglioso e fortunato di aver fatto parte di questo club e di tutto ciò che lo circonda. Spero di rivedere presto la squadra al suo posto. Grazie di cuore. Oggi più forte che mai".

