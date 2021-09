Ag. Zaccagni: "Perché alla Lazio e non al Napoli? Chiedete ai dirigenti azzurri"

L'agente di Mattia Zaccagni, Fausto Pari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi toccati anche il mancato passaggio al Napoli del suo assistito, che sembrava fatto a inizio calciomercato. Nell'ultimo giorno della sessione è arrivato poi il trasferimento alla Lazio e Pari ha così commentato: "Perché Zaccagni alla Lazio e non al Napoli? Bisogna parlare con i dirigenti del Napoli. Quest'anno è stato un mercato molto bloccato, non c'erano grandi risorse". Il passato è alle spalle, adesso Zaccagni farà di tutto per esplodere con la maglia della Lazio.