Aguirre su Muriqi: "Il destino ce lo ha portato. E' brutto, ma lo amiamo"

Il tecnico del Mallorca elogia ancora il kosovaro, in gol anche contro l'Espanyol, e ritorna sulla trattativa che lo ha portato in Spagna...

Javier Aguirre ha parlato ai microfoni di Radioestadio dopo il pareggio con l'Espanyol. Il tecnico messicano del Mallorca ha anche parlato di Muriqi, ancora in gol in Liga. L'allenatore è molto soddisfatto delle prestazioni del kosovaro e ha raccontato come sono andate le dinamiche che lo hanno riportato nell'isola delle Balaeari. Ecco le sue parole riportate da OndaCero.es: "Muriqi? Penso sia destino. Con la Lazio avevamo un'opzione di acquisto e non potevamo. Il Bruges l'ha pagata, ma il giocatore non ha superato le visite mediche e la Lazio ha abbassato il prezzo per noi. Per quanto brutto sia, lo amiamo moltissimo (ride, ndr)". Ricordiamo che l'attaccante era stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto a gennaio. Dopo le buone prestazioni fornite in Spagna, Il Mallorca aveva provato ad abbassare le pretese della Lazio. Nella trattativa si era inserito il Bruges che di fatto lo aveva acquistato per una cifra vicina agli 11 milioni. Poi sono arrivate le visite mediche non superati e la richiesta di uno sconto da parte del club belga che ha fatto saltare il banco. I capitolini a quel punto hanno riallacciato i rapporti con gli iberici chiudendo per 9,2 milioni, bonus compresi.