Calciomercato Lazio, le cifre della cessione di Muriqi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vedat Muriqi è un nuovo giocatore del Maiorca. La Lazio ha ceduto l'attaccante al club spagnolo a titolo definitivo. Di seguito le cifre della cessione del kosovaro presenti nel documento consegnato dalla società agli azionisti. Ecco il testo pubblicato da borsaitaliana.it: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muriqi Vedat a favore del Real Club Deportivo Maiorca, affiliata alla federazione spagnola. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 7.700.000,00, da versarsi, in tre annualità. Premi, per un massimo di 1.500.000,00, saranno corrisposti alla S.S. Lazio S.p.A. al verificarsi di condizioni sportive concordate". La percentuale su un'eventuale futura rivendita (fissata al 45%) non è indicata nel comunicato, ma dovrebbe essere presente nel contratto stipulato tra i due club.