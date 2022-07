Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo dal Bruges: i dettagli e le cifre

L'attaccante kosovaro, di ritorno dal Maiorca, è molto vicino al trasferimento in Belgio con il club che avrebbe staccato tutti...

AGGIORNAMENTO ORE 14:10 - Arrivano conferme per il trasferimento di Muriqi al Bruges. Arlind Sadiku, commentatore sportivo e molto vicino alla punta, ha detto che il calciatore dovrebbe firmare questa settimana. Affare in chiusura per 10.5 milioni con il calciatore che firmerà un contratto da due milioni a stagione. Il cartellino del numero 94 costerà 9.5 milioni di parte fissa più un milione di bonus facilmente raggiungibile.

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuova pretendente per Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro, di rientro dal prestito al Maiorca, potrebbe ripartire dal Belgio. Il Bruges è molto vicino alla punta. La fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Il club spagnolo si era fermato a 5.5 milioni e si sarebbe ritirato dalla corsa al Pirata. Il Bruges è in pole per l'acquisto dell'ex Fenerbahce. L'operazione dovrebbe andare in porto a titolo definitivo e nelle casse della Lazio dovrebbero entrare circa dieci milioni di euro. Si attendono novità a breve.

