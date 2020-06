AIC, Tommasi: “Blocco retrocessioni? La FIGC si è espressa, inutile discuterne ancora”

Il tema delle promozioni e delle retrocessioni tiene banco in questi giorni. Oggi, alle ore 12, si terrà il Consiglio Federale, nel quale si discuterà anche di tale argomento. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi si è espresso in merito. Ha sottolineato come non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale, e come quindi non sia possibile sapere se ci sarà una decisione da prendere o una votazione da effettuare. Ma una cosa è sicura: “Nell’ultimo consiglio federale è stata deliberata la prosecuzione dei campionati professionistici e la permanenza di promozioni e retrocessioni. Perché questa cosa dovrebbe essere rimessa in discussione?”.

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA GRAVENBERCH DELL'AJAX

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE CERCA UN CENTROCAMPISTA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE