Ajax, la UEFA fa togliere i three little birds dalla maglia: il motivo

L'Ajax sabato in campionato ha giocato contro lo Zwolle indossando la terza maglia, ispirata alla canzone "Three Little Birds" di Bob Marley. La linea di abbigliamento ideata a tal proposito ha avuto grande seguito tra i tifosi dei Lancieri, ma nella divisa indossata sabato è stato notato un particolare: sotto il collo non comparivano i tre uccellini colorati di rosso, verde e giallo, che invece comparivano su quelle presentate in precedenza. Secondo quanto riportato dalla stampa olandese la UEFA avrebbe sollecitato la Federcalcio a far rimuovere i simboli perché "diversi dallo sponsor e dal logo del club".