Ajax - Lazio, iniziati i rimborsi automatici dei biglietti: i dettagli

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ottime notizie per i tifosi della Lazio che non sono potuti andare in trasferta ad Amsterdam. A circa una settimana dalla gara contro l'Ajax, infatti, sono partiti i rimborsi automatici dei biglietti per la partita. La sindaca della capitale olandese aveva chiuso il settore ospiti al pubblico biancoceleste, nonostante avessero già tutti organizzato il proprio viaggio. Adesso la piattaforma di Vivaticket ha iniziato a restituire i soldi ai tifosi che hanno acquistato il tagliando senza essere potuti andare allo stadio.

Pubblicato il 20/12