Al via il corso combinato di allenatore UEFA A e B, presenti due ex Lazio

Prenderà il via il prossimo 17 dicembre il nuovo corso combinato UEFA B - UEFA A. Come sottolinea La Figc, il corso è dedicato a “giocatori professionisti di lunga esperienza” che potranno seguire le 210 ore complessive di programma didattico e ottenere – in caso di esito positivo degli esami finali – la qualifica UEFA A, la seconda massima abilitazione per un allenatore riconosciuta a livello europeo, che consentirà loro di guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni femminili (incluse le squadre di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C (oltre a poter essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e Serie B maschile). Tanti i nomi illustri presenti tra gli allievi e c'è anche un po' di Lazio. Si parte con Alessandro Matri, entrato nella dirigenza biancoceleste in estate, che oltre a frequentare il corso da direttore sportivo non si preclude una carriera da allenatore. Insieme a lui c'è anche Christian Vieri, indimenticato ariete che con l'aquila sul petto ha vinto una Coppa delle Coppe. Ecco l’elenco completo degli allievi ammessi:

Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Andrea Costa, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, David Pizarro e Christian Vieri.