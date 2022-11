Albania, Hysaj: “Ringrazio i tifosi. Momento difficile, dobbiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match contro l’Armenia, in programma domani alle 17:30, in conferenza stampa è intervenuto Elseid Hysaj che ha commentato così il momento della nazionale albanese: “Dobbiamo vincere perché abbiamo avuto un anno difficile. Una vittoria ci aiuterebbe a dimenticare le difficoltà di quest'anno, perché abbiamo avuto alti e bassi. Credo che tutti lo vogliamo e lotteremo tutti per uscire con successo da quest'ultima sfida. Andiamo in ogni partita solo per vincere, proprio come abbiamo fatto contro l'Italia. Dobbiamo dare il massimo e vogliamo solo la vittoria contro l’Armenia"

GIOVANI - “Sono arrivati ​​tanti giocatori nuovi, sono molto bravi, educati, preparati e lavorano sodo, perché sentono la maglia proprio come noi che siamo qui da più anni. I giovani lo hanno dimostrato anche contro l'Italia e questa partita con l'Armenia li aiuterà ancora di più. Sono convinto che non importi chi gioca, perché tutti danno il massimo"

MOMENTO - “Abbiamo avuto tante assenze e hanno influito direttamente sui risultati, ma anche sugli obiettivi. Io, ma credo che tutti abbiano avuto il sogno di vestire la maglia della nazionale e dobbiamo rivivere quel sogno, perché dobbiamo venire qui con divertimento e pronti a mostrare i nostri valori. Dovremo essere un gruppo unito perché nulla si risolve con i singoli. Anche Messi è il miglior giocatore del mondo, ma non ha mai vinto il Mondiale, quindi dobbiamo essere uniti. Non ci è mancato questo aspetto, ma dobbiamo fare ancora di più e mettere a frutto l'esperienza, ma anche la grinta e il talento dei giovani"

TIFOSI - “Con l'Italia lo stadio era pieno perché qui la Nazionale italiana ha tanti tifosi, ma siamo consapevoli che i tifosi non ci hanno mai abbandonato. Ci hanno sostenuto e ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto ovunque abbiamo giocato, non solo in Albania. Sono tra i nostri punti di forza e devo ringraziarli molto, quindi dobbiamo vincere contro l'Armenia anche per i tifosi, per chiudere quest'anno con una vittoria”

