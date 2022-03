Albania, Hysaj: “Spagna? Daremo il massimo. Siamo soddisfatti di…”

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i biancocelesti impegnati con le rispettive nazionali c’è anche Elseid Hysaj che domani scenderà in campo con la sua Albania nella sfida contro la Spagna. In conferenza stampa, insieme al ct Edoardo Reja è intervenuto anche il difensore della Lazio. Queste le sue sensazioni sulla partita: “Normalmente è una partita molto bella per tutti, ogni giocatore vuole stare in campo. Ci dà una grande carica perché siamo di fronte a una grande squadra come la Spagna, come tutti sanno. Daremo il massimo e speriamo di ottenere un risultato positivo che ci aiuti per il nostro futuro. Domani per la difesa sarà una grande prova, perché la Spagna è una grande squadra che gioca veloce, tiene bene la palla come ho detto prima e per noi sarà una grande prova". Infine, ha aggiunto: “L'atmosfera nella squadra è molto buona. Ci mancavamo l'un l'altro perché erano diversi mesi in cui non ci vedevamo e ci siamo ritrovati. Siamo davvero molto bravi, siamo soddisfatti di essere di nuovo insieme e pronti a dare il massimo”.

