Albania, Reja: “Luis Enrique? Ci conosciamo. Io ho vinto due volte il derby, lui…”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia del match tra Spagna e Albania è intervenuto in conferenza stampa il ct Edy Reja per presentare la gara. Tra le varie domande che gli sono state poste anche una sul commissario tecnico degli avversari, Luis Enrique. Lo spagnolo è una vecchia conoscenza di Reja dai tempi in cui entrambi erano nella Capitale, uno sulla panchina della Roma e l’altro su quella della Lazio. A tal proposito il friulano ha dichiarato: “Conosciamo e apprezziamo il calcio spagnolo perché ha sempre giocato bene con la palla. Ha una filosofia speciale e voglio complimentarmi con Luis Enrique perché ha svolto un ottimo lavoro per quattro anni. Lo conosco da quando eravamo entrambi a Roma, lui alla Roma e io alla Lazio. Lui era un po' più giovane e io un po' più esperto. A me è andata bene perché ho vinto due volte il derby, a lui un po' peggio perché ha perso. Ma intanto l'ho detto e gli ho augurato una grande carriera e così è stato. Questo perché prima di venire alla Roma aveva allenato il Barcellona B, era ancora giovane, mentre in seguito è diventato un grande allenatore, ma soprattutto un grande uomo che merita il mio grande apprezzamento"

