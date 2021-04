Alberto Aquilani: la sua scuola calcio intitolata a Daniel Guerini - FOTO

Sono passate alcune settimane dalla scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera che ha perso la vita in un tragico incidente stradale a soli 19 anni. Il dolore è tanto, ma il ricordo rimarrà per sempre nel cuore dei suoi compagni di squadra e di chiunque lo abbia conosciuto. Tra questi c'è anche il suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina Alberto Aquilani che ha deciso di intitolare a suo nome la sua scuola calcio Spes Montesacro. "Campione in campo e fuoriclasse nella vita", questa la dedica.

