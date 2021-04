Covid, Wembley riapre ai tifosi: in 4000 per Leicester - Southampton

Passi verso la normalità nel Regno Unito. Con una campagna che non ha eguali nel Vecchio Continente, e numeri che inducono ottimismo, il governo ha previsto una graduale e prudente riammissione nel pubblico negli stadi. Un piano a tappe, che avrà il suo primo step nella semifinale di Wembley, alla quale assisteranno quattromila persone. Non tifosi delle due squadre ma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, residenti del quartiere che ospita lo storico stadio londinese, così da limitare al minimo gli spostamenti. Oggi, intanto, Wembley ospiterà la prima semifinale di FA Cup, quella tra Chelsea e City, ma sarà ancora a porte chiuse. Domani, in occasione di Leicester - Southampton, la prima apertura. Una prova in vista di altri appuntamenti, come la finale di Coppa di Lega tra City e Tottenham. A maggio, poi, gli impianti sportivi potranno ospitare fino al 25% della propria capienza, per un massimo di 10 mila spettatori consentiti.

