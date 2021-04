Lazio - Benevento, tre biancocelesti rischiano di saltare il Napoli

In vista del rush finale del campionato, la speranza delle squadre in lotta ancora per qualche obiettivo è di avere tutta la rosa a disposizione. Pesano, ora come non mai, i cartellini gialli. Anche la Lazio, impegnata domenica all'Olimpico contro il Benevento, dovrà far attenzione alle ammonizioni per non avere qualche assenza pesante nel match successivo contro il Napoli, vero scontro diretto per la Champions. Con Caicedo che sconterà in questa giornata il turno di squalifica, rimangono in diffida Acerbi, Fares e Luis Alberto. Tre giocatori che, con tutta probabilità, giocheranno da titolari nella sfida con i giallorossi. In casa Napoli, invece, dovranno far attenzione a non rimediare il giallo Demme e Mario Rui. Nel caso in cui arrivasse, Gattuso dovrà far i conti con dei forfait importanti nell'incontro di giovedì al "Diego Armando Maradona".

