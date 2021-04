Europei, la coppa martedì a Roma: tour della città prima dell'Olimpico

Dopo l'ok del governo per l'apertura dell'Olimpico al pubblico per gli Europei e l'ufficialità da parte dell'Uefa della conferma di Roma come sede del torneo, Euro 2021 in Italia può diventare veramente protagonista. Già da martedì prossimo, 20 aprile, quando la coppa dell'Europeo sarà nella Capitale, come si legge nella rassegna di Radiosei. Appena arrivata inizierà il Trophy tour, un giro turistico tra le meraviglie-simbolo della città prima dell'approdo nello stadio Olimpico. Si partirà da Piazza del Campidoglio, poi proseguirà a Palazzo Senatorio dove la sindaca Virginia Raggi e l’assessore allo Sport Daniele Frongia accoglieranno la coppa. La terza tappa sarà il Colosseo, poi la terrazza del Pincio, Ponte Castel Sant’Angelo e infine lo stadio Olimpico, luogo dell'esordio dell'Italia di Mancini l'11 giugno contro la Turchia.

