Riapertura stadi, Vezzali: "A maggio ci saranno grandi novità"

Il calcio senza gente allo stadio perde il 70% della sua bellezza. Basta guardare le sfide stratosferiche di Champions League che perdono parte della loro magia perché non accompagnate da cori, bandiere, inni e esultanze smodate provenienti dagli spalti. Da un anno a questa parte il silenzio ha accompagnato i match, ma qualcosa sta cambiando. L'imminente Europeo avrà il pubblico dal vivo. Nella maggior parte dei paesi ospitanti sarà così. Anche in Italia sarà così, lo ha confermato nei giorni scorsi Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport. L'ex schermitrice, a margine di una presentazione a Verona, oggi ha annunciato novità importanti: "L'apertura ai tifosi dell'Europeo di calcio vuole essere un segnale che non si limita a questo mondo, ma a tutto lo sport e anche a tutti gli altri mondi che chiedono di riaprire. C'è tanta voglia di rialzarsi in piedi. Fino ad aprile non se ne parla, ma maggio sarà il momento di importanti novità. Ci stiamo lavorando, per ora non posso dire di più".