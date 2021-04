Messina, pullman del Palermo preso a sassate: la squadra era diretta a Bari

Il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il mezzo era in viaggio senza la squadra per raggiungere Brindisi, dove oggi atterreranno i rosanero per viaggiare poi verso Bari. Domenica, infatti, la squadra giocherà alle 15 al San Nicola. Come riferito dall'autista del bus, riporta Skytg24, alcune persone con il volto coperto avrebbero colpito i vetri del bus, distruggendone uno e rendendo impossibile la prosecuzione del viaggio. Un altro mezzo, poco dopo, è partito da Palermo per sostituire quello danneggiato e garantire il trasporto di tutto il materiale tecnico necessario alla squadra.

