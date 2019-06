Alitalia, ufficiale proroga al 15 luglio: un mese per consolidare il consorzio

La notizia era nell'aria e alla vigilia della dead line del 15 giugno è arrivata l'ufficialità. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato i commissari straordinari a comunicare a Ferrovie dello Stato la proroga (la quarta) del termine fino al 15 luglio “al fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier”. Nella nota del Mise non a caso viene usato il vago termine interesse, visto che l’unica offerta formalizzata è quella di Claudio Lotito, mentre il Gruppo Toto avrebbe espresso interesse via lettera, e Atlantia non ha fatto alcun passo ufficiale. Intanto al Ministero il prossimo 3 luglio ci sarà l'incontro con i sindacati in cui il vicepremier Di Maio farà il punto della situazione, scoprendo alcuni dei dettagli finora riservati. Nel frattempo come riporta il messaggero.it continua il pressing di Salvini nei confronti di Atlantia, nonostante lo stop posto da Di Maio a causa della vicenda del Ponte Morandi di Genova. Un mese in più di trattative dovrà fornire tutte le risposte.

