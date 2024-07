Allegri, ammenda da diecimila euro per 'minacce'. E la Juve...

TUTTOmercatoWEB.com

Cara è costata quella sfuriata nel post gara in Coppa Italia a Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juve, oltre alla decisione del club di mandarlo via, anche il giudice sportivo si era pronunciato sull'accaduto sanzionandolo con due giornate di squalifica e un'ammenda. Come reso noto dalla Figc: "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un'ammenda di 10.000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata anche la società bianconera con un'ammenda di 2.000 euro. A carico di Allegri era stato aperto un procedimento "per avere tenuto - al termine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta dello scorso 16 maggio - un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago in un corridoio adiacente alla sala stampa'".

