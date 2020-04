Altafini: "La Serie A deve finire la stagione, alcuni club lo meritano"

Anche l'ex attaccante italo-brasiliano José Altafini si è esposto sulla questione calcistica legata all'emergenza coronavirus: "Non sono sicuro che il calcio tornerà presto. Siamo di fronte a un nemico pericoloso, misterioso e invisibile. Non si sa quanto durerà. Non si sa nulla. È preoccupante". Così Altafini ha parlato al Mundo Deportivo, chiarendo la sua posizione sulla ripresa del campionato italiano: "Chiudere ora il campionato di Serie A non si può, bisogna giocare ancora, non importa se a luglio, agosto o settembre. Ci sono club che meritano di concludere il campionato - aggiunge l'ex centravanti -. Anche se, molti giocatori non saranno in forma".