Ancelotti sulla lotta Scudetto: "Avvincente, e la Lazio non ha le coppe..."

Questo campionato di Serie A piace proprio a tutti. Anche a chi, come Carlo Ancelotti, ha dovuto abbandonare in corsa la propria nave. Dopo l'esonero dal Napoli, il tecnico ha iniziato una nuova avventura sulla panchina dell'Everton. Ed è proprio dall'Inghilterra che segue con attenzione la lotta Scudetto: "È sicuramente molto avvincente a differenza degli anni passati" - ha detto a Radio DeeJay - "È una battaglia aperta e incerta, ma non è facile dire chi sia la favorita. La Juventus ha esperienza, l'Inter ha entusiasmo, e la Lazio non ha le coppe".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, BASTOS ENTRA NEL TEAM DI PASTORELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE