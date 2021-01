Anna Falchi: "Lazio squadra umile che sa reagire. Bayern? Io ci credo. E sulla foto sui social..."

All'indomani della vittoria della Lazio nel derby della Capitale, Anna Falchi è intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva. La presentatrice e madrina biancoceleste ha raccontato le sue sensazioni: "È un sabato bellissimo, un day after fantastico: siamo rilassati e soddisfatti, che dire di più, è spaziale. Vola l'aquila ma forse anche una Falchi: potenzialmente potrei volare anche io. La foto sui social? Ho mantenuto la promessa, mi è toccato improvvisare perchè non mi ero preparata come le altre volte: nel secondo tempo ho detto porca miseria mi tocca e mi sono fatta l'autoscatto. Ogni promessa è un debito ormai è un rito scaramantico e non potevo non essere di parola".

UNA VITTORIA NETTA - "È stata una vittoria netta e mi sono piaciuti tutti: si vede che si erano preparati bene, avevano fame perchè non ci meritiamo questa posizione. È una squadra che sa reagire e deve ambire al quarto posto e riprendersi la Champions. Mi piace anche l'umiltà nell'affrontare la partita pur di arrivare al risultato finale, Inzaghi è straordinario e secondo me firmerà velocemente il rinnovo perchè non può mollare proprio adesso. Speriamo di mettere tanti cuoricini anche con il Bayern Monaco visto che sarà poco dopo San Valentino: è l'avversaria peggiore ma magari possiamo avere qualche margine di speranza, io ci credo".

