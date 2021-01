Derby, Adani: "Lazio superiore nel gioco, e la fotografia è il terzo gol. Questo è il calcio moderno!"

Anche Lele Adani, tra le fila della Lazio per una manciata di mesi nel 1994, ha parlato del derby della Capitale. Su Instagram l'attuale commentatore Sky si è espresso in questo modo sulla gara: "La Lazio ieri ha vinto il derby contro la Roma perché ha giocato meglio al calcio, questo deve essere chiaro. Certo che ha avuto un approccio migliore a livello di testa, di cuore, di gambe, di spirito. Ed è anche vero che i primi due gol nascono da due errori, ma io dico sempre che gli errori devi andarli a provocare, non aspettarli. Ma è sul gioco che la Lazio di Inzaghi è stata superiore alla Roma di Fonseca. E la fotografia è il terzo gol. 23 tocchi, 11 giocatori tutti coinvolti. Questo è il calcio moderno. Tutti a palleggiare, a costruire, a inserirsi a recuperare. Tutti dentro un ordine, tutti consapevoli della bontà dell'idea di gioco, ma con la creatività a fare la differenza. Questo è perché la Lazio ha battuto la Roma con merito".

Lazio, aperto il sondaggio per scegliere il migliore nel derby

Lazio, Orsi: "E' sembrata la stessa squadra del pre-covid. Inzaghi più bravo di Fonseca"

TORNA ALLA HOMEPAGE