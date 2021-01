Lazio, aperto il sondaggio per scegliere il migliore nel derby

Lazio perfetta e quindi tre punti saccheggiati alla Roma. L'equazione sembra semplice, ma così non è: sono servite tante energie mentali e fisiche per sostenere un impegno così importante, accompagnate dalle prestazioni altisonanti dei giocatori biancocelesti. Il derby è stato deciso in particolare dai gol di Luis Alberto e Immobile, dalle scorribande di Lazzari e dal cuore di Radu. Questi infatti sono i 4 candidati dalla società laziale per il riconoscimento di migliore della partita. Il sondaggio è stato aperto su Twitter e durerà 24 ore.

#LazioRoma



Questa volta è davvero difficile

Chi è stato il migliore? — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2021