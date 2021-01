Lazio, derby vinto e porta inviolata: secondo clean sheet consecutivo dopo quasi un anno

È stato un trionfo biancoceleste quello di ieri sera contro la Roma. Giallorossi annichiliti sotto tutti i punti di vista, in primis nel risultato, un netto 3-0 a testimonianza del predominio della Lazio in campo. Una sola vera occasione per gli uomini di Fonseca nel finale di partita con Dzeko, utile solo a far esaltare anche Reina fino a quel momento mai impegnato. Il portiere spagnolo è riuscito a tenere la porta inviolata per la seconda gara consecutiva, cosa che non accadeva da quasi un anno. Era febbraio 2020 infatti quando gli uomini di Inzaghi chiusero senza subire gol contro Hellas Verona in casa (0-0) e Parma in trasferta (0-1). Ancora una volta il Tardini nel destino dei clean sheet biancocelesti, con la possibilità di allungare questa striscia giovedì in Coppa Italia sempre in terra emiliana.