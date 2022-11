Argentina, Messi rassicura tutti: “Sono in forma, ma questo sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lionel Messi ha tenuto tutta l’Argentina col fiato sospeso, a causa del problema riscontrato alla caviglia che per qualche giorno non gli ha permesso di allenarsi in gruppo. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato direttamente lui stesso nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Arabia Saudita. Queste le parole: “Sono carico e molto eccitato per il debutto. Cercheremo di fare la miglior gara possibile portando a casa i tre punti. Questo gruppo mi ricorda quello 2014, un gruppo molto unico che ha le idee chiare su cosa fare in campo. Probabilmente questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo, per me è l'ultima possibilità di ottenere quello che tutti vogliamo”

COMPETIZIONE - “Giocare d’inverno? È un momento diverso della stagione. Mi sento bene, non ho fatto niente di speciale. Mi sono preso cura di me stesso come ho sempre fatto nella mia carriera. Giocare un Mondiale è sempre speciale, l'atmosfera prima della partita è diversa”

ALLENAMENTO - “Perché differenziato? Niente di preoccupante, ho solo ricevuto un colpo e per precauzione ho svolto una sessione differenziata. So bene fisicamente, penso di essere arrivato al Mondiale in un grande momento di forma"

