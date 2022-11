Argentina Mondiali | Scaloni fa fuori Paulo Dybala: il romanista "non serve"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Esordio al Mondiale da dimenticare per l'Argentina. La squadra di Lionel Scaloni ha infatti dovuto incassare una bruciante sconfitta da parte dell'Arabia Saudita per 2-1. Tutto bene fino al gol di Messi (che ha eguagliato il record di Klose), poi è andato tutto a picco, dalla rete annullata per fuorigioco a Lautaro Martinez al doppio timbro degli avversari all'inizio della ripresa. Clamorosa sconfitta per i sudamericani che finora erano designati come possibili vincitori della competizione. Lionel Scaloni ha inoltre deciso di fare a meno di Paulo Dybala per la sfida odierna: il romanista ha guardato la sconfitta seduto in panchina, non venendo neanche considerato tra i ricambi freschi per riacciuffare il risultato.