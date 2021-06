Assemblea Lega Serie A, scontro Lotito-Dal Pino: il fatto

Attimi di tensione nella giornata odierna durante l'assemblea di Lega di Serie A. Il presidente Lotito, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, avrebbe infatti avuto un acceso scontro con il presidente Paolo Dal Pino. Il motivo? Il patron biancoceleste era presente come rappresentante della Lazio ma allo stesso non è andata giù la mancata convocazione della Salernitana. Il club campano è infatti stato escluso in quanto stando allo statuto federale in questo momento non può prendere parte all'assemblea almeno finché Lotito non cederà la società ad un altro proprietario visto che non può essere a capo di due società che militano nella stessa serie.

Tra l'altro il presidente essendo formalmente squalificato poteva partecipare all'incontro e votare su alcuni temi ma non tutti. Lo stesso è intervenuto in apertura dichiarando di voler invalidare la riunione proprio per la mancata presenza della Salernitana. Pronta la replica di Dal Pino che ha chiuso in modo immediato la polemica.

LAZIO, LA RISPOSTA DI TARE ALL'ARTICOLO DE LA REPUBBLICA

ALLENATORE LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO SU SARRI E INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB