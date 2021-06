Allenatore Lazio, Lotito all'uscita dalla Lega: risposte su Sarri e Inzaghi

A Milano è stata lunga e convulsa l'Assemblea di Lega odierna. La riunione si è protratta fino al pomeriggio inoltrato, tanto che i protagonisti hanno lasciato Via Rosellini da pochi minuti. All'uscita del presidente della Lazio Claudio Lotito sono state chieste informazioni su Maurizio Sarri: "Oggi è il giorno di Sarri? Non lo so...". Anche un riferimento a Simone Inzaghi da parte dei cronisti: "Rimasto male per l'addio di Inzaghi? Chiedetelo a lui". Lotito non scopre ancora le carte, è vicino al colpo Sarri e prima degli annunci vuole tagliare il traguardo.

LAZIO, LA RISPOSTA DI TARE ALL'ARTICOLO DE LA REPUBBLICA

ALLENATORE LAZIO, ATTESA PER LA FIRMA DI SARRI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB