Allenatore Lazio, oggi potrebbe essere il Sarri day: attesa per la firma

RASSEGNA STAMPA - E' stato un weekend di lavoro, di trattative volte a smussare le ultime distanze e a chiarire le questioni rimaste sul tavolo. Ora, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, sembra che si sia finalmente arrivati al giorno decisivo: la Lazio è pronta ad abbracciare Maurizio Sarri come suo nuovo allenatore. I segnali sono stati tutti positivi, si attende la fumata bianca nelle prossime ore dopo che tra sabato e domenica si è definito lo staff che accompagnerà l'ex tecnico di Napoli, Juve e Chelsea a Formello. Sul versante economico si parla di un contratto biennale con eventuale opzione per la terza stagione, con uno stipendio di 3 milioni o poco più e bonus legati a Europa League, Champions allo scudetto, per un totale che potenzialmente potrebbe andare oltre i 4 milioni. L'ambiente biancoceleste freme ormai da giorni, questo lunedì potrebbe essere quello della svolta definitiva per il matrimonio tra Sarri e la Lazio.