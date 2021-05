Astori, Francesca Fioretti racconta: "Io e Davide volevamo sposarci..."

Davide Astori è scomparso troppo presto. Un destino crudele quello che si è abbattuto sulla sua famiglia con cui il capitano della Fiorentina aveva ancora tantissimi progetti. A raccontarli ci ha pensato la sua compagna Francesca Fioretti, che ha da poco pubblicato il suo libro "Io sono più amore", in un'intervista a Diva e Donna: "Ho scoperto di essere incinta prima di partire con Davide per il Perù. Felici e follemente liberi come siamo sempre stati nei nostri giri per il mondo, siamo arrivati in Sudamerica custodendo un viaggio nel viaggio: ogni cosa che avremmo visto, ogni cosa che avremmo provato, sarebbe valsa per qualcuno in più".

QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA

