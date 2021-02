Atalanta, Gasperini: nonostante la vittoria non manca la polemica su Gomez

L'Atalanta sfiderà la Juventus in finale di Coppa Italia. Grazie alla rete di Zapata e la doppietta di Pessina i bergamaschi battono il Napoli e il 19 maggio si giocheranno il trofeo contro la squadra di Pirlo. Il tecnico Gasperini al termine del match si è presentato ai microfoni di Rai Sport e nonostante la felicità per la vittoria non è mancata la risposta polemica riguardo all'ormai ex Gomez. "Ha avuto modo di vedere come balla il Papu a Siviglia?", la domanda posta da studio, "Avete la memoria corta, Gomez ha iniziato a ballare qui ma non capisco come si possa parlare di questo invece che della vittoria, e dei gol di Pessina, in una serata come questa", la risposta piccata del tecnico che dell'argentino non vuol proprio più sentir parlare.

