Lazio, Acerbi e il regalo più bello per il compleanno: diventerà papà - FOTO

Un compleanno che Francesco Acerbi non dimenticherà facilmente. Il leone ha compiuto oggi 33 anni e per lui sono arrivati messaggi di stima da parte di moltissimi compagni e non solo. Il difensore della Lazio ha infatti ricevuto il regalo più bello che ha deciso di svelare proprio oggi: diventerà infatti papà per la prima volta, la sua compagna Claudia è in dolce attesa. Questo il post pubblicato sui social: "Grazie di cuore a tutti per gli auguri siete stati fantastici. Grazie di vero cuore vi voglio un mondo di bene. A te Claudia che oltre alla mia compagna, sei la mia luce, la mia essenza. Ti amo ogni giorno di più. Oltre ad essere in dolce attesa". Insomma non poteva esserci un compleanno migliore.

Delio Rossi: “I calciatori sono delle imprese individuali, la società fa la differenza”

Lazio, da Leiva a Luiz Felipe: i messaggi di auguri per Acerbi - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE