Lazio, da Leiva a Luiz Felipe: i messaggi di auguri per Acerbi - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 14:10 - Dopo i senatori, anche i giovani biancocelesti hanno fatto gli auguri al leone di Inzaghi che oggi compie 33 anni. Prima Nicolò Armini e poi Luca Falbo, attualmente in prestito alla Viterbese, hanno dedicato una storia Instagram al numero 33 della Lazio.



Francesco Acerbi compie oggi 33 anni. Sui social, oltre alla società, anche i suoi compagni gli stanno facendo gli auguri per il compleanno. Tra questi Luiz Felipe, attualmente in Germania per il post operazione alla caviglia. "Tanti auguri leone" ha scritto il brasiliano. Stesso discorso per Lucas Leiva che ha aggiunto anche la classica canzone di auguri alla sua storia di Instagram.