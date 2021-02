Coppa Italia, Il Napoli si getta via: Pessina e Zapata portano in finale l'Atalanta

Sarà l'Atalanta a sfidare la Juventus in finale di Coppa Italia. Questo il verdetto del campo: la squadra di Gasperini ha battuto il Napoli imponendosi per 3-1 al Gewiss Stadium. La squadra di Gattuso di fatto getta via il primo tempo permettendo ai padroni di casa di andare sul doppio vantaggio: al 10' con Zapata e al 16' con Pessina. I partenopei iniziano la ripresa con un piglio diverso ed è il Chucky Lozano a riparire la gara segnando la rete del 2-1. Proprio nel momento migliore degli azzurri l'Atalanta colpisce ancora e questa volta in modo defintivo di nuovo con Pessina che firma anche la sua personale doppietta. Grande delusione per il Napoli, detentrice del trofeo vinto lo scorso anno ai calci di rigore contro la Juventus; seconda finale conquistata dai bergamaschi dopo quella, persa con la Lazio, nel 2019.

