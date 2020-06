Atalanta - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE ATALANTA - LAZIO IN TV - L'attesa è finita. La Serie A è ufficialmente ripartita, dopo quasi 4 mesi di stop dettati dall'emergenza sanitaria causa Covid-19. Il tutto si era bloccato sul più bello per la Lazio di Simone Inzaghi, che ora dovrà riprendere da dove aveva lasciato: un primo posto (occupato dalla Juventus) a un solo punto di distanza e un obiettivo grandissimo, ma alla portata dei biancocelesti. Importantissima la prima partita dopo il lockdown, che la Lazio dovrà giocare in trasferta (chiaramente a porte chiuse) contro l'Atalanta. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Atalanta - Lazio: mercoledì 24 giugno ore 21.45