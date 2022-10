Atalanta-Lazio, sinonimo di goleada: i numeri dei precedenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Due cose sono sicure nella vita: la morte e la goleada in Atalanta-Lazio. Quando si affrontano queste due squadre non mancano mai gol e spettacolo. Domenica, però, potrebbe cambiare qualcosa visto che si affrontano le migliori difese del nostro campionato, primi i biancocelesti e secondi i nerazzurri. Il dato impressionante è che da quando Gasperini siede sulla panchina della Dea, le partite a Bergamo sono sempre finite con almeno 4 gol. Dalla prima vinta dalla Lazio 4-3 nella stagione 2016/17, all'ultima dello scorso anno pareggiata 2-2 dai padroni di casa grazie al gol di De Roon. L’unica eccezione risale alla stagione 2018-2019, quando finì 1-0 con il gol dopo pochi minuti di Zapata. Gli ultimi sei precedenti al Gewiss Stadium sono in perfetto equilibrio, 2 vittorie per l'Atalanta, 2 pareggi e 2 successi della Lazio. I giocatori di casa hanno realizzato 13 gol totali, i biancocelesti 14. Medie impressionanti che questa volta, però, potrebbero abbassarsi per l'ottimo rendimento difensivo delle due compagini. L’ultima parola al terreno di gioco. Appuntamento domenica ore 18.