AURONZO GIORNO 17 - Lazio, dottor Colautti: "Ritiro positivo anche dal punto di vista medico"

Al termine della seconda seduta d'allenamento di giornata ad Auronzo di Cadore, il medico sociale Francesco Colautti è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Il dottore ha fatto un bilancio del ritiro della squadra biancoceleste tra le Tre Cime di Lavaredo: "Siamo stati bravi e fortunati, abbiamo avuto un ritiro lungo in cui abbiamo una grande mole di lavoro. Si è trattato di 27 sedute d'allenamento più tre partite. In questi giorni dobbiamo registrare un unico vero infortunio, il trauma distorsivo di Maistro due giorni fa. Abbiamo gestito, d'accordo con lo staff tecnico, questa mole di lavoro affinché i giocatori potessero optare per una mezza giornata di recupero in più".

IL BILANCIO - "Ritiro positivo dal punto di vista sportivo e medico. Inzaghi e Sarri? Sono metodi di lavoro differenti, ce ne siamo accorti noi e i giocatori stessi. C'è una sorta di adattamento, sia da parte degli atleti che da parte del personale. Come c'era un'ottima collaborazione prima, c'è un'ottima collaborazione adesso. L'importante è fare un lavoro d'equipe. Ritiro in montagna per prevenire infortuni? No, non si fa per questo. Si preferisce il ritiro in altura perché le condizioni climatiche sono più favorevoli rispetto a quelle che avremmo potuto trovare a Roma, con capacità di recupero ridotte rispetto a qui. In questo si distingue effettivamente. Dovremmo allenarci ad alture molto più elevate per avere benefici fisici".

