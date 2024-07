AURONZO GIORNO 2 - Lazio, doppia seduta: partitelle e calci piazzati

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:12: Chiuso anche il lavoro atletico. Castellanos firma autografi.

AGGIORNAMENTO ORE 19:01: L'allenamento volge al termine: Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru e Patric si fermano a firmare autografi vicino agli spalti. Guendouzi, Castellanos, Sanà Fernandes, Akpa Akpro, Rovella, Pedro, Isaksen, Casale, Pellegrini, Romagnoli e Marusic si spostano sul campo adiacente a fare un lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 18:57: Termina il lavoro sotto gli occhi dello staff tecnico. Metà dei giocatori rientra negli spogliatoi, mentre gli altri rimangono in campo a palleggiare e a calciare in porta. Dele-Bashiru si ferma a colloquio con Baroni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:50: Dopo qualche minuto di recupero, Baroni fa ripartire la fase di difesa dei calci piazzati.

AGGIORNAMENTO ORE 18:37: Anche per l'altro gruppo squadra inizia il lavoro sui calci piazzati.

AGGIORNAMENTO ORE 18:27: Il primo gruppo chiude qui il suo allenamento in campo e si sposta in palestra. Il secondo invece inizia a riscaldarsi sul campo adiacente. C'è Dele-Bashiru, che in mattinata ha svolto solo una fase di corsa intorno al campo. Questi i presenti: Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru, Milani, Cataldi, Kamenovic, Patric, Lazzari, Vecino, Basic, Cancellieri e André Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25: L'altra metà della squadra esce dalla palestra e si sposta sul campo adiacente in attesa di mettere piede sul prato dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20: Prosegue la difesa dei calci piazzati. Lo staff tecnico calcia dalla trequarti. Dalle due bandierine invece vanno Rovella e Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05: Dopo il torello iniziale si passa a una fase di calci piazzati e difesa dei cross. In campo ci sono Marusic, Romagnoli, Casale, Pellegrini, Fares, Guendouzi, Akpa Akpro, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro e Saná Fernandes. È rientrato negli spogliatoi invece André Anderson. Gli altri per il momento sono tutti in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 17:54: Entra in campo la Lazio tra gli applausi dei tifosi presenti sugli spalti. I giocatori (solo 12) iniziano la seduta pomeridiana con un torello a metà campo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45: Lo staff tecnico è sul prato dello Zandegiacomo per preparare l'allenamento. Sul campo adiacente intanto si riscaldano i portieri.

AGGIORNAMENTO 17:30: Manca sempre meno all'inizio della seduta pomeridiana d'allenamento della Lazio, dopo quella delle 10:30 di questa mattina. A breve entrerà in campo la squadra: intanto si riempiono gli spalti.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:51: La squadra, sotto la pioggia, rientra negli spogliatoi. Allenamento terminato, appuntamento con la seduta pomeridiana alle 17:30. Rimane solo Dele-Bashiru a correre.

AGGIORNAMENTO ORE 11:47: Finisce anche la seconda tranche di mini partitelle sei contro sei.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40: Dopo un breve recupero, si gioca ancora un cambio campo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:38: Finiscono le due partitelle sei contro sei. Intanto ritorna in campo Dele-Bashiru. Dopo i test atletici iniziali si è messo a fondo campo a fare una corsa blanda. André Anderson e Gila invece sono fermi in palestra e nelle zona fisioterapia.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Si riparte: sistemate le porte, inizia una fase di uomo contro uomo. Si gioca sei contro sei, senza posizioni, a metà campo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:25: Finisce qui la partitella: i giocatori si avvicinano a bordo campo per bere e recuperare.

AGGIORNAMENTO ORE 11:21: Raddoppia Sanà Fernandes per i rossi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18: Sblocca la gara Pedro, che di prima buca Provedel dopo il passaggio di Guendouzi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10: Rimangono i tre tocchi, ma la difesa adesso è attiva. Partitella vera e propria.

AGGIORNAMENTO ORE 11:08: Ora sono fuori Fares e Basic, che si scambiano con Akpa Akpro e Milani.

AGGIORNAMENTO ORE 10:54: I giocatori posizionano due porte sulla trequarti campo. La squadra è divisa in due gruppi con i fratini rossi. Inizia la partitella a tre tocchi con difesa passiva, solo attacco. Akpa Akpro e Milani rimangono fuori.

Rossi: Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Pedro; Isaksen, Castellanos, Sanà Fernandes.

Celesti: Lazzari, Patric, Kamenovic, Fares, Cataldi, Basic; Vecino; Tchaouna, Noslin, Cancellieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:49: La squadra entra sul prato dello Zandegiacomo e si riunisce a centrocampo: parla Baroni. Presente Tchaouna, non Dele-Bashiru in gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:44: I giocatori sono in palestra: a breve inizierà la seduta mattutina di allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40: Terminata la prima fase di riscaldamento per il centrocampista nigeriano, che ora parla con lo staff a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:33: È proprio Dele-Bashiru il primo a iniziare l'allenamento: a bordo campo si scalda con delle ripetute. I portieri, intanto, lavorano tra i pali con lo staff tecnico.

AGGIORNAMENTO ORE 10:29: Ecco Dele-Bashiru. È il primo dei giocatori di movimento a farsi vedere a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:26: I portieri fanno il loro ingresso sul prato dello Zandegiacomo pronti a iniziare il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20: Lo staff tecnico sta preparando il campo per l'allenamento. Sugli spalti si vedono i primi tifosi.

Secondo giorno ad Auronzo di Cadore. La Lazio scenderà in campo per una doppia seduta di allenamento: una mattutina alle 10:30 e una pomeridiana alle 17:30. C'è attesa di vedere sul prato dello Zandegiacomo gli assenti di ieri Tchaouna, Dele-Bashiru (arrivato in serata), Mario Gila e André Anderson. A breve la squadra inizierà il suo lavoro agli ordini del nuovo tecnico Marco Baroni.