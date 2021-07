AURONZO GIORNO 3 - Lazio, tecnica e partita spettacolo: Sarri e il pallone a braccetto

AURONZO - Termina l'allenamento odierno. Rivivi l'allenamento pomeridiano e mattutino scorrendo la diretta odierna:

LA PARTITELLA LIVE

Verdi-Celesti: 1-2 (Akpra Akpro, Muriqi, Milinkovic-Savic)

10' - Termina il terzo tempo della partita. Il gol di Raul Moro è annullato per fuorigioco, la vittoria va quindi ai Celesti per 2-1.

9': Un minuto alla fine

7': Gol pazzesco di Milinkovic-Savic che prende palla a metà campo, fa due passi e calcia una sassata all'incrocio dei pali su cui Reina non può nulla

2': Palla in profondità di Fares per Shehu, leggermente troppo lunga

0': Inizio Terzo Tempo

10' - Fine secondo tempo. Calciatori però ancora in campo. Come ieri verrà inserito un terzo tempo

4': Partita molto combattuta in questa ripresa, ci prova Caicedo col mancino, palla altissima

0': Secondo tempo iniziato

10' - Fine primo tempo. Sarri dà ulteriori indicazioni a tutti aumentando la difficoltà, massimo due tocchi nel secondo tempo

7': Grande sinistro di Muriqi dalla distanza, che parata Reina!

6': Gol dei Celesti. Palla in profondità per Muriqi che da distanza ravvicinata è freddo a mettere dentro

5': Gol dei Verdi. Pressing alto su Radu, Bertini recupera il pallone e lo cede a Raul Moro che d'interno colpisce la parte interna del palo quel che basta affinché il pallone entri. 2-0

4': Buon inserimento di Bertini, destro che viene contratto però da Vavro

3': Conclusione ravvicinata di Shehu, buona la risposta di Reina

1': Gol dei Verdi. Bel pressing di Akpa Akpro su Radu, il centrocampista recupera palla e scarica un violento destro sul quale Strakosha non riesce a deviare fuori dallo specchio

Come di consueto scatta l'ora della partitella. Le formazioni:

Verdi: Reina,Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj, Akpa Akpro, Leiva, Bertini, Jony, Caicedo, Raul Moro

Celesti: Strakosha; Marusic, Vavro, Radu,Fares; Milinkovic, Escalante, Cataldi, Shehu, Muriqi, Troise

AGGIORNAMENTO 18.10 - Dopo la messa in moto con il pallone è tornato l'esercizio di manovra, scambi, coperture e inserimenti fino a calciare verso la posta già visto ieri. Sarri insiste molto soprattutto sul ruolo degli esterni e dell'attaccante centrale

AGGIORNAMENTO 17.58 - La squadra, suddivisa in quattro gruppi, si è disposta sul campo. Si torna a fare un lavoro tecnico col pallone. L'ordine è di aggredire la sfera, seguirla con lo sguardo, non lasciargli mai una spalla coperta. Come la mattina di oggi era stata identica alla mattinata di ieri, anche l'allenamento del pomeriggio si avvia sullo stesso motivo.

AGGIORNAMENTO 17.46 - La squadra ha iniziato una messa in moto atletica sul campo adiecente a quello principale

AGGIORNAMENTO 17.42 - Briefing intorno a Maurizio Sarri. Portieri che si stanno già scaldando con Grigioni e Nenci

AGGIORNAMENTO 17.38 - I calciatori stanno iniziando ad entrare in campo. Buona affluenza di pubblico. Sventola come già citato una bandiera dedicata a Sarri. ( CLICCA QUI PER GUARDARE IL PEZZO RELATIVO ALLA BANDIERA )

AGGIORNAMENTO 17.20 - Tutto pronto per l'allenamento del pomeriggio. Sistemate sagomi e paletti, oltre che i palloni per i portieri. Dopo la conferenza di Reina si scende nuovamente in campo

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Si conclude anche il lavoro dei centrocampisti e degli attaccanti. Mentre i difensori terminano il lavoro atletico sul campetto adiacente, Martusciello e Picchioni seguono alcune esercitazioni con il pallone dei giovani Shehu, Troise, Raul Moro e Adekanye. Appuntamento con il live per l'allenamento pomeridiano alle 17.45. Un'ora prima ci sarà la conferenza stampa di Pepe Reina. ( QUI PER IL VIDEO DELLA SEDUTA )

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Dopo circa mezzora finisce il lavoro tattico dei difensori e inizia quello di centrocampisti e attaccanti sui movimenti offensivi. Per i gialli Akpa Akpro, Escalante e Cataldi a centrocampo, davanti Shehu, Muriqi e Jony. Per i celesti Milinkovic, Leiva e Bertini sulla mediana, in attacco il tridente Troise/Adekanye, Caicedo e Raul Moro. Scambi veloci e poi pressing feroce per la riconquista del pallone.

AGGIORNAMENTO 10.40 - Terminato il lavoro atletico, Sarri è tornato a lavorare sui movimenti del reparto difensivo come ieri: linea verde formata da destra a sinistra da Marusic, Luiz Felipe, Vavro e Hysaj, reparto celeste con Lazzari, Vavro, Patric e uno tra Fares e Durmisi. Esercitazioni sulle coperture preventive, sulle fughe all'indietro in caso di spizzata dell'attaccante, sulle chiusura in caso di scarico corto e scarico lungo. Sul campetto adiacente intanto prosegue il lavoro atletico di centrocampisti e attaccanti.

AGGIORNAMENTO 10.30 - La squadra è entrata in campo per l'allenamento. I portieri sono con Grigioni e Nenci su principale dello Zandegiacomo. Gli altri a rapporto da Sarri e dal suo staff in quello adiacente

AURONZO - La Lazio è arrivata allo Zandegiacomo, tra poco via al primo allenamento della giornata, fissato per le 10.30 come da programma sarriano. Al riscaldamento in palestra seguirà la seduta sul campo, l'addestramento agli ordini del nuovo tecnico biancoceleste è soltanto all'inizio.

