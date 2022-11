Austria - Italia, probabili formazioni: un unico dubbio per Mancini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Austria - Italia è l’amichevole tra due delle deluse per la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Mancini nell’ultima partita dell’anno conferma il 3-4-3 già schierato con successo in Albania, con un unico dubbio rimasto: ballottaggio tra Gatti e Bonucci, con il primo in vantaggio. Se invece alla fine venisse preferito Bonucci, Scalvini passerebbe a destra con Acerbi a sinistra. Per il resto confermato Raspadori centravanti, con Politano e Grifo ai suoi lati, a centrocampo rientra Barella al fianco di Verratti. Probabili formazioni:

Austria (4-4-2) - Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT: Rangnick.

Italia (3-4-3) - Donnarumma; Gatti (Bonucci), Acerbi, Scalvini; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. CT: Mancini.