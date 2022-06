Bagni: "Scambio Zielinski - Luis Alberto? Non lo farei mai, ecco perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte, Salvatore Bagni ha parlato, tra gli altri temi, dell'ipotetico scambio tra Napoli e Lazio di cui si è parlato nelle ultime settimane. Ai biancocelesti andrebbe Zielinski, tra gli azzurri approderebbe Luis Alberto. L'ex calciatore di Perugia, Inter e Napoli ha spiegato: “Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto, il primo è nettamente superiore. Per me non è alla pari, se ci fosse un conguaglio andrebbe bene. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e gli dia libertà totale. Sarri non è uno stupido, Luis Alberto con lui non ha avuto vita facile. Zielinski ti fa 10 gol a campionato ed ha una grande duttilità. Per me tecnicamente è difficile trovare giocatori come il polacco”.

