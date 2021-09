Baiano: "Immobile una garanzia, lotterà per il titolo di capocannoniere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Baiano ha parlato, tra gli altri temi, degli attaccanti della Serie A e, in particolare, di Ciro Immobile. L'ex Fiorentina e Napoli ha espresso il proprio punto di vista: "Punti di forza? Per Osimhen velocità e fisicità. Sa farsi valere anche in area di rigore, di testa. Abraham ha tecnica, fisicità e buona gamba nonostante sia alto oltre 1,90. In ogni caso oltre a loro aggiungo tra gli attaccanti di valore anche Vlahovic che spero possa ripetere il campionato precedente e poi anche Ciro Immobile. È sempre una garanzia e lotterà ancora per il titolo di capocannoniere".

Adani a 90° minuto, l'ex difensore si presenta: "Opportunità che mi riempie d'orgoglio"

Fiorentina Femminile, la coach Panico: "Contro la Lazio una gara insidiosa, daremo l'anima..." - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE