Fiorentina Femminile, la coach Panico: "Contro la Lazio una gara insidiosa, daremo l'anima..." - VIDEO

Domenica 26 settembre alle 12.30 si sfideranno Lazio e Fiorentina femminile. A circa quarantotto ore dal match, la coach viola Patrizia Panico ha parlato della gara ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Abbiamo lavorato questi giorni molto intensamente, molto duramente. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, dove possiamo crescere ancora. Siamo tutti consapevoli che il percorso è iniziato in maniera difficile, ma sappiamo che la strada giusta è quella che stiamo intraprendendo. Con la Lazio match difficile, entrambe veniamo da tre sconfitte consecutive, siamo pronte a vedere l'anima per raggiungere una vittoria. Sarà una partita insidiosa, combattuta con squadre e giocatrici che non molleranno un centimetro. La Lazio è una squadra neopromossa, di conseguenza andandola ad analizzare si fa un po' fatica. Ha cambiato tantissime interpreti. Seppur giochiamo fuori casa, sappiamo quanto sia importante per noi questo match. Le insidie possono essere all'ordine del giorno, ma questa è una gara molto importante per noi. Alla squadra dirò che devono credere su ogni pallone, hanno bisogno di entusiasmo e fiducia".

