Bakayoko: "La polizia ha messo in pericolo la mia vita"

Nei giorni scorsi il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko è stato protagonista di un episodio a dir poco sconvolgente con tanto di perquisizione da parte della polizia durante un posto di blocco. Dopo il lecito shock per quanto accaduto, il giocatore è tornato sulla vicenda dicendo la sua sulla situazione attraverso diverse stories pubblicate su Instagram: "Errare è umano, non ho problemi con questo. Il modo e la metodologia utilizzati, però, sono per me problematici. Penso che si sia andato oltre il dovuto. Perché non mi hanno semplicemente chiesto i documenti, comunicando in modo normale? Nel video che è stato postato sui social network non si vede tutto, anzi solo la parte più tranquilla. Mi sono ritrovato con la pistola a un metro da me, sul finestrino lato passeggero. Hanno chiaramente messo le nostre vite in pericolo". Chissà se questa vicenda non possa rappresentare un'ulteriore spinta verso l'addio all'Italia. Il Valencia di Gattuso aspetta speranzoso in attesa di buone notizie.