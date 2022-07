Bakayoko perquisito dalla polizia in centro a Milano - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Brutta disavventura per il centrocampista Tiémoué Bakayoko. Il calciatore che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Milan è stato fermato in pieno centro a Milano (zona porta Garibaldi) e ha subito una perquisizione da parte della polizia. Fermato ad un posto di blocco è stato costretto a scendere dall'automobile e con le pistole puntate addosso è stato controllato da testa e piedi. Pochi minuti dopo gli agenti si sono accorti di aver commesso un errore, accertando lo scambio di persona. A quel punto hanno chiesto scusa al calciatore rilasciandolo prontamente. La scena però è stata ripresa da alcuni automobilisti di passaggio e il video dell'accaduto è diventato subito virale.