Ballardini: "Lazio, proprietà forte e struttura chiara. E' al pari della Juventus"

L'ex allenatore della Lazio, Davide Ballardini, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle sorti del campionato e della lotta scudetto che vede contrapporsi i biancocelesti alla Juventus: "La Serie A ripartirà. Proveranno anche a far ripartire la serie B ma molte squadre non sono attrezzate. Serie C e D non possono assolutamente riprendere. "Domani magari cambierà tutto, ma il campionato lo riprenderanno, anche se non so quando. Si giocherà a porte chiuse e si cercherà di finire in un tempo ragionevole, magari entro fine agosto. E poi a settembre si può riprendere la nuova stagione. E' vero che il calcio è divertente vederlo dal vivo, ma anche per noi che siamo a casa è importante tornare a vederlo".

LOTTA SCUDETTO: "Una società forte e che ha lavorato molto bene è la Lazio. Ha una proprietà forte e una struttura chiara, quindi la considero al pari della Juventus. Se decideranno di fare le coppe a fine stagione, Juve, Inter e Lazio avranno lo stesso numero di partite. Se Juve e Inter dovranno fare anche le coppe, la Lazio sarebbe avvantaggiata".

