A 20 anni campione d'Europa con l'Inter, a 30 svincolato che si allena con i dilettanti. Una parabola discendente quella di Mario Balotelli che si sta allenando con il Franciacorta, squadra che milita in Serie D. Per tenersi in forma l'ex attaccante del Brescia approfitta dell'ospitalità del club lombardo, in attesa che arrivi la chiamata giusta.