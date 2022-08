Barcellona, i conti piangono e il club non può tesserare i nuovi acquisti...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Guai finanziari non di poco conto quelli con cui ha a che fare il Barcellona. Il club blaugrana ha portato avanti una campagna acquisti importante con l'acquisto di calciatori come Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé e Christensen. Peccato che non possano tesserarli e iscriverli nella lista della Liga. Come spiega SPORT infatti il club è in grave deficit finanziario e dovrà vendere un altro 25% di Barça Studios e operare altre cessioni per poter risanere il buco. Il termine ultimo per risolvere la situazione è il 31 agosto.